Что предполагает законопроект
А также на восстановление страны. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Юрчишин в эфире 24 канала.
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Ключевая логика законопроекта такова:
- очень важно, чтобы деньги, которые Россия зарабатывала и хранила в Украине, а также средства коллаборантов (они тоже подпадают под эту категорию), оперативно взимались в бюджет.
Это не национализация, не конфискация, не управление активами. Это достаточно быстрое, но законное судебное решение,
– отметил Юрчишин.
То есть, имущество представителей напавшей на Украину страны и предавших государство сразу будет взиматься в бюджет и использоваться на нужды обороны и восстановления страны.
"Процедура проста. Список коллаборантов еще формируется и дополняется", – добавил нардеп.
О какой сумме может говориться
"Если взять только активы "лужниковской группы" в энергетике (говорится о ряде компаний, связывающих с российской организованной преступной группировкой под названием "Лужниковская" – 24 канал) – это миллионы, десятки, возможно, и сотни миллионов долларов только в активах ", – сказал Юрчишин.
Не говоря уже, условно, о финансах "АльфаБанка" в Украине, добавил он. Первые поступления в бюджет могут быть в пределах 1,5 месяца с момента подписания закона президентом.
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