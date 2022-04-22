Об этом в эфире 24 каналу сказал политолог Олег Саакян. По его словам, всем понятно, что ООН не справилась.

К теме ООН потакает российским военным преступлениям, – Резников

Организация не смогла "ни обезопасить, ни отреагировать, ни остановить". Политолог считает, что ООН показала свою неэффективность и беспомощность.

Стоит отметить. В Организации Объединенных Наций заявили, что действия России в Украине "могут считаться" военными преступлениями. Речь идет, в частности, о расстрелах оккупантами мирных жителей.

Россия заинтересована в том, чтобы ООН существовала

Однако есть еще один момент, почему министр обороны Украины Алексей Резников еще раз подчеркнул, что Россия сделала все, что запрещают международные институты безопасности и ООН потакает стране-агрессору.

Саакян думает, что все потому, что Путин "дал добро" на визит Генсека ООН в Москву, будут определенные переговоры.

Так что Россия сейчас как никто другой заинтересована, чтобы эта недееспособная, совершенно несостоятельная, импотентая "ооновская" архитектура существовала,

– подчеркнул политолог.

И объяснил, что именно эта организация обеспечивает России право вето в Совбезе ООН и присутствие там.