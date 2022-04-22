Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Олег Саакян. За його словами, всім зрозуміло, що ООН не впоралася.

До теми ООН потурає російським воєнним злочинам, – Резніков

Організація не змогла "ані убезпечити, ані відреагувати, ані зупинити". Політолог вважає, що ООН показала свою неефективність та безпорадність.

Варто зазначити. В Організації Об'єднаних Націй таки заявили, що дії Росії в Україні "можуть вважатися" воєнними злочинами. Мовиться, зокрема, про розстріли окупантами мирних жителів.

Росія зацікавлена в тому, щоб ООН існувала

Однак є ще один момент, що чому міноборони України Олексій Резніков ще раз наголосив, що Росія зробила все, що забороняють міжнародні безпекові інститути і ООН потурає країні-агресорці.

Саакян думає, що все через те, що Путін "дав добро" на візит Генсека ООН до Москви, будуть певні перемовини.

Тож Росія зараз як ніхто інший зацікавлена, щоб ця недієздатна, абсолютно неспроможна, імпотента "оонівська" архітектура існувала,

– наголосив політолог.

І пояснив, що саме ця організація забезпечує Росії право вето в Радбезі ООН і її присутність там.