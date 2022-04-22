Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія зробила все, проти чого створювали міжнародні безпекові інститути.

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ООН заплющує очі на злочини Росії

Він переконаний, що Радбез ООН потрібно замінити на нові й більш ефективні інституції, які можуть служити в інтересах усіх країн, а не лише великих держав.

Як Рада Безпеки ООН, де Москва має постійне місце, може виконати свою місію з підтримки миру? Яка безпека та співпраця можливі на континенті, коли одна держава-учасниця Організації зі співпраці та безпеки в Європі напала на іншу та вбила тисячі мирних жителів? Ці організації зазнали невдачі,

– сказав Резніков.

Він нагадав, що у 1994 році Україна відмовилася від третього у світі ядерного арсеналу, сподіваючись, що підписи світових лідерів під документом щось означають. Але у квітні 2008 року Німеччина та Франція заблокували вступ України до Організації Північноатлантичного договору.

Вже у серпні 2008 року Росія напала на Грузію, а світ заплющив на це очі. У 2014 році Росія напала на Україну, і світ знову вирішив не втручатися.

Тепер російські бомби стирають з лиця землі наші міста, і світ не може це зупинити. Всьому цьому можна було запобігти. Якби Захід ввів щодо Росії превентивні санкції та надав Києву достатню кількість оборонних озброєнь, насамперед систем ППО та ПРО, сьогодні були б живі десятки тисяч українців,

– сказав міністр оборони України.

Він зауважив, що реакція Заходу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну була надто повільною.

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