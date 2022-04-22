Такое утверждение огласила пресс-секретарь управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани 22 апреля. По ее словам, специальная миссия УВКБ ООН уже задокументировала убийство россиянами 50 мирных жителей в Буче, в том числе путем расстрела.

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Заявление ООН от носительно военных преступлений России в Украине

Отмечается, что специальная миссия ООН получила более 300 заявлений об убийствах мирных жителей возле Чернигова, Киева, Харькова и Сум, где населенные пункты находились под временной оккупацией России.

Российские вооруженные силы без разбора обстреливали и бомбили населенные районы, убивая мирных жителей и разрушая больницы, школы и другую гражданскую инфраструктуру. Это действия, которые могут приравниваться к военным преступлениям,

– заявила Шамдасани.

Глава УВКБ ООН Мишель Бачелет в свою очередь добавила, что за восемь недель с начала активной агрессии России против Украины гуманитарное право не просто игнорировалось, а, кажется, было полностью отвергнуто.

Бачелет отметила, что почти каждый житель Бучи, с которым разговаривали представители миссии ООН, рассказал о смерти родственника, соседа или незнакомца. "Мы знаем, что нужно делать гораздо больше, и что Буча – это не единственный случай (населенный пункт, где мирные жители пострадали от агрессии – ред. 24 канал)", – подчеркнула чиновник.

К слову, с 24 февраля 2022 года, миссии ООН удалось задокументировать и подтвердить гибель уже 2 345 мирных жителей, а также 2 919 гражданских лиц, получивших ранения, говорится в сообщении. Кроме того, в ООН поступило 75 заявлений о сексуальном насилии со стороны российских оккупантов, в том числе в отношении детей.

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