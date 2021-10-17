Полиция на месте пыталась сделать все возможное, чтобы избежать столкновений. Однако между праворадикалами и ромами произошла потасовка.

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Причина конфликта

На своей странице в фейсбуке Андрей Медведко сообщил, что в Ирпене двое ромов избили ветерана АТО. Мужчина заявил, что причины конфликта не было. Нападавшие просто так развлеклись. Кроме того, Медведко заявил, что ребята были под действием наркотиков.



Ветеран, на которого 15 октября напали в Ирпене / Фото "Дело"

Парней, которые избили ветерана задержали правоохранители. Однако, по словам Медведко, их сразу же отпустили, потому что один из задержанных является сыном барона. Из-за этого мужчина призвал 17 октября собраться в центре города. Позже сообщение заблокировали.

В лагере произошла потасовка

Колонна праворадикалов из центра города отправилась в лагерь. В Национальной полиции заявили, что будут делать все для избежания столкновений. Несмотря на то, в лагере возникла потасовка между ромами и праворадикалами.

Конфликт не утих. Праворадикалы начали штурмовать дома ромов в лагере.

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