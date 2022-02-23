Новые спутниковые фото обнародовала частная компания Maxar Technologies. Она в течение нескольких недель отслеживает перемещения российских войск.
Тем временем В Украину прибыл второй самолет с летальным оружием из Канады
Изображение с аэродрома в Большом Бокове
Последние изображения сняты 22 февраля, на них – аэродром в Большом Бокове, недалеко от Мозыря. От этого города до украинской границы – около 50 километров.
Фото аэродрома в Большом Бокове / Фото Maxar
На западе России добавили новый полевой госпиталь
Также спутниковые фото свидетельствуют о том, что в военный гарнизон на западе России неподалеку от границы с Украиной был добавлен новый полевой госпиталь. Замечены и транспортеры тяжелой техники. Их используют для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники.
Читайте также Беларусь "с уважением и пониманием" восприняла признание Россией боевиков на Донбассе
Войска России в Беларуси: последние новости
- До 20 февраля должны были продолжаться совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022".
- Однако после этого войска не вернули на места дислокации, якобы из-за обострения на границах.
- В НАТО такие действия расценили как подготовку к вторжению в Украину.
- В Государственном департаменте США согласны с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Там считают, что Россия продолжает свой сценарий по нападению.
- Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко официально не сообщил о признании квазиреспублик на Донбассе, однако "отнесся к этому с пониманием".
Байден дал разрешение укрепить войска НАТО в странах Балтии: видео