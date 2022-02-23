Новые спутниковые фото обнародовала частная компания Maxar Technologies. Она в течение нескольких недель отслеживает перемещения российских войск.

Тем временем В Украину прибыл второй самолет с летальным оружием из Канады

Изображение с аэродрома в Большом Бокове

Последние изображения сняты 22 февраля, на них – аэродром в Большом Бокове, недалеко от Мозыря. От этого города до украинской границы – около 50 километров.

Фото аэродрома в Большом Бокове / Фото Maxar

На западе России добавили новый полевой госпиталь

Также спутниковые фото свидетельствуют о том, что в военный гарнизон на западе России неподалеку от границы с Украиной был добавлен новый полевой госпиталь. Замечены и транспортеры тяжелой техники. Их используют для переброски танков, артиллерии и другой тяжелой техники.

Обратите внимание! В своем обращении президент Джо Байден призвал Россию вывести свои войска из Беларуси. Если этого не произойдет, силы НАТО перебросят в балтийские страны.

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