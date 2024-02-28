Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины (2020 – 2021), начальник ГУР МО (2015 – 2016), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. Он предположил, почему эта информация появилась в СМИ именно сейчас.

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Ключевая цель статьи

По мнению бывшего начальника ГУР МО, внезапное и неожиданное появление статьи о сотрудничестве американской и украинской разведок связано с проблемами по предоставлению финансовой и военной помощи нашей стране.

Сейчас администрация Джо Байдена применяет все возможности, чтобы склонить и усилить аргументацию перед Конгрессом Соединенных Штатов о предоставлении поддержки Украине,

– убежден Кондратюк.

По его словам, эта публикация была согласована с директором разведывательного управления США и Белым домом. Кроме того, ее намеренно опубликовали в воскресенье, чтобы как можно больше людей прочитали материал.

Статья должна повлиять на судьбоносное для Украины решение о предоставлении помощи. Это еще раз напоминает, что наше государство является не только получателем американской помощи, но и контрибьютором национальной безопасности США,

– отметил бывший начальник ГУР МО.

Также он напомнил, что в 1994 году Украина добровольно отказалась от стратегического ядерного оружия и передала его Соединенным Штатам Америки, которые получили от этого пользу.

"В этом контексте я хотел бы сказать, что никогда не поздно вернуть долги", – добавил Кондратюк.

США помогает ГУР МО

Сотрудничество Главного управления разведки с ЦРУ продолжается уже более десяти лет. В течение этого времени американские коллеги предоставляли нашим разведчикам данные для ракетных ударов, отслеживали передвижения российских войск и помогали поддерживать шпионские сети.

По данным The New York Times, на территории Украины функционирует сеть из 12 шпионских баз, которую поддерживает Вашингтон. Они построены вдоль границы Украины с Россией. Группы украинских военных отслеживают российские спутники-шпионы и подслушивают разговоры между российскими командирами.

Кроме этого стало известно, что действующий глава ГУР МО Кирилл Буданов входил в элитное подразделение 2245, которое захватывало российские беспилотники и средства связи. Он был известен своими смелыми операциями в тылу врага и имел тесные связи с ЦРУ.