Сотрудничество двух диктаторов является относительно выгодным событием для Украины, ведь Запад начнет поставлять в нашу страну гораздо больше оружия. Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус, заметив, что дела в России идут не по плану диктатора.

Смотрите также Такие союзы долго не живут, – политолог о сотрудничестве России и КНДР

Путин идет на поклон

Северная Корея находится под санкциями, которые, в свое время, Россия даже поддержала. Американский политолог рассказал, когда страна-агрессор начала войну против Украины, уже и на нее начали накладывать санкции, сегодня уже приняли 14 пакет.

Это показывает, что Россия "наплевала" на свое решение, она идет на нарушение резолюции Союза безопасности, – заметил Юнус.

По словам американского политолога, Путин перестал "играть", снял маски, открыто идет на поклон к КНДР и заключает военно-стратегическое партнерство, которое и так было. Для Запада это не было неожиданным событием.

В основном – это военно-техническое сотрудничество, поэтому не случайно в делегации был министр обороны и директор роскосмоса и российской железной дороги,

– отметил Юнус.

КНДР может поставлять в Россию огромное количество боеприпасов, ведь имеет производственные мощности. Именно за военной помощью делегация Кремля поехала в Северную Корею. По мнению американского политолога, этот визит был с согласия Китая, который старается быть нейтральным, а просто со стороны позволяет сотрудничество между двумя диктаторами.

Выгодно Украине

Он также объяснил, что такое сотрудничество выгодно Украине, ведь на ее фоне Южная Корея заявила, что они пересматривают свою позицию по поддержке нашей страны. Также это станет толчком для США в усилении военной помощи.

Чем больше Россия будет проявляться на внешнеполитическом поле, особенно в таких одиозных странах, как Северная Корея или Иран, тем это заставит Запад прибегнуть к более активной поддержке Украины,

– подчеркнул Юнус.

Именно поэтому подобный визит свидетельствует о том, что дела в России идут, мягко говоря, не хорошо. Однако стоит помнить, что Россия является большой страной с ресурсами. По мнению американского политолога, она может продлевать войну, не долго, но год или два точно. Если США увеличат поддержку Украины, оккупанты почувствуют, как Россия начнет "трещать по швам".