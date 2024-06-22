Співпраця двох диктаторів є відносно вигідною подією для України, адже Захід почне постачати до нашої країни набагато більше зброї. Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що справи в Росії йдуть не за планом диктатора.

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Путін йде на поклін

Північна Корея перебуває під санкціями, які, в свій час, Росія навіть підтримала. Американський політолог розповів, коли країна-агресорка розпочала війну проти України, вже і на неї почали накладати санкції, сьогодні вже прийняли 14 пакет.

Це показує, що Росія "наплювала" на своє рішення, вона йде на порушення резолюції Союзу безпеки, – зауважив Юнус.

За словами американського політолога, Путін перестав "гратися", зняв маски, відкрито йде на поклін до КНДР та заключає воєнно-стратегічне партнерство, яке і так було. Для Заходу це не було неочікуваною подією.

В основному – це воєнно-технічна співпраця, тому не випадково в делегації був міністр оборони та директор роскосмосу та російської залізниці,

– зазначив Юнус.

КНДР може постачати до Росії величезну кількість боєприпасів, адже має виробничі потужності. Саме за військовою допомогою делегація Кремля поїхала до Північної Кореї. На думку американського політолога, цей візит був за згодою Китаю, який старається бути нейтральним, а просто з боку дозволяє співпрацю між двома диктаторами.

Вигідно Україні

Він також пояснив, що така співпраця є вигідною Україні, адже на її фоні Південна Корея заявила, що вони переглядають свою позицію щодо підтримки нашої країни. Також це стане поштовхом для США у посиленні військової допомоги.

Чим більше Росія буде проявлятись на зовнішньополітичному полі, особливо в таких одіозних країнах, як Північна Корея чи Іран, тим це змусить Захід вдатись до активнішої підтримки України,

– підкреслив Юнус.

Саме тому подібний візит свідчить про те, що справи в Росії йдуть, м'яко кажучи, не добре. Однак варто пам'ятати, що Росія є великою країною з ресурсами. На думку американського політолога, вона може подовжувати війну, не довго, але рік чи два точно. Якщо США збільшать підтримку України, окупанти відчують, як Росія почне "тріщати по швах".