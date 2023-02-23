Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, у России еще много запасов бронетехники, которая "законсервирована" на складах. Однако в свое время оккупанты получили около 100 танков Т-72 от Беларуси, которые якобы перевозили на модернизацию.

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Относительно другого оружия. Они активно ищут снаряды, реактивные снаряды и все, что нужно. Их тратят в большом количестве. А военно-промышленный комплекс не успевает,

– отметил Мусиенко.

С какими странами сотрудничает Россия

Как считает Мусиенко, сейчас можно выделить 3 основных союзника России – КНДР, Иран и Китай. Но не стоит откидать и Среднюю Азию, где оккупанты пытались о чем-то договориться с тем же Таджикистаном. Можно предположить, что Россия пыталась найти снаряды и в Африке, и в Латинской Америке. Однако там они могут находиться в сомнительном состоянии.

Основной партнер, по которому установлена информация – это Иран. Известно, что там тайком поставляют дроны. Также была информация о пробной партии снарядов. Но основные риски – баллистические ракеты,

– рассказал Мусиенко.

Он напомнил, что в ноябре было много разговоров, что Иран якобы передал России свои баллистические ракеты. Однако по ряду причин эти поставки, вероятнее всего, так и не состоялись. Но сотрудничество обеих стран в военной сфере продолжается.

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Следует смотреть и за действиями Китая, который, по сообщениям от США, размышляет о помощи России. Как предполагает Мусиенко, это могут быть определенные элементы или запчасти, необходимые для производства оружия в самой России. Их могут переправлять либо через КНДР, либо через другие пути.

Еще один возможный вариант – полноценная поддержка России боеприпасами, техникой и т.п. Но в таком случае Пекин точно получит санкции, последствия которых могут быть очень болезненными.

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