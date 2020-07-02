Из-за отставки главы НБУ Якива Смолия и его заявления о систематическом политическом давлении отношения с МВФ могут очень ухудшиться.

Об этом в эфире 24 канала рассказала нардеп от фракции "Голос" Галина Васильченко. Она добавила, что в МВФ может измениться мнение об Украине из-за событий, которые сейчас происходят в НБУ. Репутация Украины ухудшилась.

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Она отметила, что об окончательной отмене этой программы пока говорить рано, однако проблема существует.

Существенная угроза, конечно, существует. Теперь в глазах МВФ мы выглядим, как какие-то шулеры, поскольку буквально недавно подписали новое соглашение о сотрудничестве, где одним из ключевых условий является прежде всего политическая независимость,

– объяснила Васильченко.

Гетманцев созвал заседание комитета

Нардеп объяснила, что пока неизвестно, поддержат ли нардепы отставку Смолия. "Многие вещи станут очевидными после того, как у нас состоится заседание комитета. Буквально недавно господин Гетманцев написал нам о том, что созывает заседание комитета в 15:00", – заверила Васильченко.

По ее словам, именно после этого заседания все должно стать более понятно.

Как это повлияет на экономику Украины

Нардеп заявила, что если произойдет ремиссия гривны, то это все повлечет за собой следующие логические и экономические последствия: рост цен, инфляцию и все связанные с этим процессы.

Что известно об отставке главы НБУ Якова Смолия: