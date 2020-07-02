Загроза існує, – нардепка про скасування співпраці з МВФ через відставку Смолія
Через відставку глави НБУ Яківа Смолія та його заяву про систематичний політичний тиск відносини з МВФ можуть дуже погіршитись.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла нардепка від фракції "Голос" Галина Васильченко. Вона додала, що в МВФ може змінитись думка про Україну через події, які зараз відбуваються у НБУ. Репутація України погіршилась.
Зверніть увагу У МВФ відреагували на відставку голови НБУ Смолія
Вона зазначила, що про остаточне скасування цієї програми ще говорити зарано, однак проблема існує.
Суттєва загроза, звісно, існує. Тепер в очах МВФ ми виглядаємо, як якісь шулери, оскільки буквально нещодавно підписали нову угоду про співпрацю, де однією з ключових умов є насамперед політична незалежність,
– пояснила Васильченко.
Гетманцев скликав засідання комітету
Нардепка пояснила, що поки невідомо, чи підтримають нардепи відставку Смолія. "Багато речей стануть очевидними після того, як в нас відбудеться засідання комітету. Буквально недавно пан Гетманцев написав нам про те, що скликає засідання комітету о 15:00", – запевнила Васильченко.
За її словами, саме після цього засідання все повинно стати зрозумілішим.
Як це вплине на економіку України
Нардепка заявила, що якщо відбудеться ремісія гривні, то це все потягне за собою наступні логічні та економічні наслідки: зростання цін, інфляція та всі пов'язані з цим процеси.
Що відомо про відставку голови НБУ Яківа Смолія:
- Він написав заяву про відставку за власним бажанням 2 липня 2020 року. Смолій заявив, що він відчуває систематичний політичний тиск.
- Раніше Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- Водночас в Офісі Президента заспокоюють. Там заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- Якщо відставку Смолія затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова. Стало відомо, що одним з головних кандидатів на посаду очільника НБУ може бути Кирил Шевченко – голова правління "Укргазбанку". Також називають таких кандидатів: Володимир Лавренчук та Тимофій Милованов.