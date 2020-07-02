Через відставку глави НБУ Яківа Смолія та його заяву про систематичний політичний тиск відносини з МВФ можуть дуже погіршитись.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла нардепка від фракції "Голос" Галина Васильченко. Вона додала, що в МВФ може змінитись думка про Україну через події, які зараз відбуваються у НБУ. Репутація України погіршилась.

Зверніть увагу У МВФ відреагували на відставку голови НБУ Смолія

Вона зазначила, що про остаточне скасування цієї програми ще говорити зарано, однак проблема існує.

Суттєва загроза, звісно, існує. Тепер в очах МВФ ми виглядаємо, як якісь шулери, оскільки буквально нещодавно підписали нову угоду про співпрацю, де однією з ключових умов є насамперед політична незалежність,

– пояснила Васильченко.

Гетманцев скликав засідання комітету

Нардепка пояснила, що поки невідомо, чи підтримають нардепи відставку Смолія. "Багато речей стануть очевидними після того, як в нас відбудеться засідання комітету. Буквально недавно пан Гетманцев написав нам про те, що скликає засідання комітету о 15:00", – запевнила Васильченко.

За її словами, саме після цього засідання все повинно стати зрозумілішим.

Як це вплине на економіку України

Нардепка заявила, що якщо відбудеться ремісія гривні, то це все потягне за собою наступні логічні та економічні наслідки: зростання цін, інфляція та всі пов'язані з цим процеси.

Що відомо про відставку голови НБУ Яківа Смолія: