Сотрудничество с МВФ или "Коломовирус": что выберет Украина

Украинская власть стоит перед очень простым выбором: или дефолт, или путь в цивилизацию. Или судьба миллионов граждан страны, или помощь Коломойскому. Или МВФ, или дефолт с перспективой теплых российских объятий.

Это в сериале ты посылаешь МВФ куда подальше, потому что они требуют от тебя ядерное хранилище на территории Украины. В жизни они всего лишь хотят, чтобы твой друг вернул гражданам твоей страны 5,5 млрд долларов. И посылать уже надо своего друга. Чтобы были рейтинги.

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Потому что очень трудно объяснить, почему идти куда-то должна вся страна только потому, что ты не можешь предать старого друга.

Для МВФ вопрос "Приватбанка" принципиален

Сейчас выбор Зеленского и депутатов очень простой. Можно послать МВФ, сделать счастливым Коломойского, но бедными всю страну. А можно послать Коломойского, удовлетворив МВФ и избежав дефолта, который делает всю страну бедной. Все, третьего не дано.

Нет никаких болезненных реформ. Нет вопроса повышения тарифов. Нет Сороса, который хочет себе рабов. Есть только вопрос, кого выбирает президент и его депутаты, олигарха или интересы страны.

Никогда еще выбор для политика не был таким очевидным. Таким очевидно простым, с точки зрения его долга. И другого пути нет.

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МВФ и другие наши кредиторы готовы оказывать поддержку украинской экономике, но не готовы давать деньги, которые осядут в кармане олигарха. Для МВФ вопрос "Приватбанка" принципиален.

Этот выбор был размыт до коронавируса. Потому что тогда власть могла бесконечно морочить голову МВФ, привлекая деньги на рынке и обещая всем вот вот договорится. Но коронавирус закрыл для Украины другие источники финансирования. И заставляет сделать выбор.



Питання "Приватбанку" є принциповим для МВФ / Фото: opinionua

Теперь никто не будет покупать облигаций внутреннего государственного займа. И можно только бесконечно вспоминать страшилки про пирамиду и прочее. Но новых покупателей нет. Теперь ты не сможешь разместить еврооблигации. Потому что покупателей тоже нет. И теперь у тебя есть только один путь.

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Головокружение от успеха, захватившее украинскую власть еще в январе, когда им казалось, что можно пропетлять без МВФ, закончилось. И реальность требует сделать выбор.

Выбор Украины

С одной стороны интересы Коломойского, которому любой ценой надо вернуть контроль над "Приватбанком" и заставить государственный банк отказаться от иска в Лондоне. С другой стороны – последствия дефолта. Болезненной экономической катастрофы, которая не сравниться с обычным кризисом и рецессией. Которая не отменяет долги, потому что в реальном мире долги надо платить, если хочешь быть частью цивилизации.

Но она лишает тебя доступа к финансированию, лишает ресурсов, которые особенно важны в период карантина, ведь надо поддерживать тех, кого этот карантин лишает средств к существованию.

Нет выбора, платить по долгам или платить зарплаты учителям. Есть выбор только один. Заставить расплатился Коломойского или не платить зарплату учителям. В случае дефолта денег не будет именно для учителей и врачей. И демагогия тут неуместна.



Ігор Коломойський / Фото: Укрінформ

От дефолта страдает народ, а не иностранные буржуи

Есть иллюзия, что дефолт – это когда страдают иностранные буржуи, а украинцы танцуют от счастья. Но все с точностью до наоборот. В Аргентине в один из дефолтов пришлось выводить танки на улицу. Видно, слишком горячее танго вышло. Дотанцевались от счастья. На самом деле буржуи понимают, что вы им вернете долг – не сегодня, так завтра. Не завтра, так через 5 лет и с процентами.

В условного буржуя с его условными 100 долларами только 5 долларов, а то и меньше, вложены в Украину. Он переживет. А вот в украинца все его условные 100 гривен, которые были на момент начала карантина, в Украине. Если мы, конечно, говорим не о сидельцах VIP-палат.

► Последствия дефолта

И вот этот маленький украинец увидит, что после дефолта у страны нет денег, которые нужны, потому что нет возможности занять новые ресурсы. А значит нет возможности финансировать дефицит бюджета, который растет в связи с карантином и провоцируемым им экономическим кризисом.



Наслідки дефолту / Інфографіка 24 каналу

Значит у государства нет возможности поддерживать малый и средний бизнес. А потому может не хватить на зарплаты учителей и врачей. А у бизнеса не будет доступа к кредитам. Так всегда происходит, когда в дефолт идет страна. А значит бизнес будет увольнять людей еще активнее, не только из-за карантина. И эти люди, окажутся на улице, столкнувшись с растущими ценами, которые будет толкать вверх стремительно обесценивающаяся валюта. Тоже результат дефолта.

Долги будут нам стоить очень дорого

А потом, спустя годы, когда на руинах нашей экономики мы снова будем пытаться построить что-то путное, Украина столкнется с тем, что долги будут нам стоить очень дорого.

И через 20 лет снова будут задавать вопросы, как так, почему Польша занимает в 10 раз дешевле и может позволить себе в 20 раз больше? А вот именно поэтому.

И вот теперь скажите, сложный ли выбор стоит перед президентом и его депутатами? У депутатов нет причин тянуть с голосованием. И у них нет моральных причин боятся выходить на работу во время эпидемии, в тот момент, когда солдаты на фронте, а врачи принимают новых больных.

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Это долг депутатов – быть на рабочем месте в такой момент. И если депутаты боятся, то это означает, что они слишком случайно получили свой мандат. И должны его сдать, ибо недостойны представлять народ Украины.



Верховна Рада / Фото: GettyImages

У президента нет причин тянуть с голосованием, ослабляя свои позиции. И ослабляя экономическую позицию. Делая каждого украинца беднее. Нет причин, по которым голосование лучше провести позже, чем раньше. Это как с лечением при болезни. Чем позже начинаешь, тем больше шансов, получить осложнения.

Ситуация простая. Оправданий нет. Либо ты достоин занимать свой пост. Либо ты сам признаешься в том, что не можешь делать свою работу. И почему, что не дает тебе принять необходимое для страны решение, совершенно не важно.

► Депутаты боятся олигарха

Сейчас только 25 депутатов от слуги народа нашли в себе мужество открыто заявить, что выступают против дефолта. Всего 25 человек. Это 10% от президентской фракции. Всего 10%. Мизер. Все остальные боятся, потому что знают, что, выступая против дефолта, они выступают против Коломойского.

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И ужас ситуации в том, что депутаты от власти, депутаты президентской фракции, боятся олигарха. А значит защита президента, защита институтов государства для них ничто. Государство всегда было сильнее любого олигарха. Но сейчас даже депутаты от власти не решаются поднять голову. И это беда. И это ответственность президента.

"Коломовирус"

Коронавирус – это проблема, в том числе и для экономики страны. Но гораздо большей проблемой является "Коломовирус". Потому что это проблема системная и она "всегда с тобой".



Ігор Коломойський / Фото: УП

И это хроническое заболевание надо лечить, а у МВФ есть волшебная пилюля. Осталось только принять ее, разогнав всех гомеопатов, предлагающих лечится целительным дефолтом, и секту антипрививочников, утверждающих, что олигархи — это спасение украинской экономики и без них нам никак.

Что известно о "антиколомойськом" законопроекте? Владельцы и ексвласникы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. В общем законопроект должен устранить законодательные пробелы, которые возникли во время очистки банковской системы. Также должен снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации "Приватбанка".