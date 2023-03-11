Российские телеграммы каналы написали, что говорится о 57-летней россиянке. Она работает старшей советницей российского МИД, пишет 24 Канал.
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Что известно об инциденте с мошенниками
27 февраля 57-летней Марине (имя изменено), занимающей должность старшего советника Министерства иностранных дел, позвонили по телефону из незнакомого номера. Звонивший представился полицейским и заявил, что на женщину возбуждено уголовное дело о помощи Украине и переводе туда денег,
– сообщили вражеские телеграм-каналы.
Далее россиянку переключили на якобы сотрудницу Центробанка, которая сказала Марине поскорее снять со счета 2,6 миллиона рублей и никому об этом не рассказывать, ведь идет секретная операция. Впоследствии сотрудница МИД:
- перечислила денежные средства на указанные реквизиты в отделении банка;
- мошенники даже оплатили ей такси после этой "сделки";
- по совету той же "сотрудницы" Центробанка перечислила на определенный счет еще 500 тысяч рублей.
На следующий день Марину убедили оформить кредит на 800 тысяч и перевести их, чтобы предотвратить незаконное оформление кредита на ее имя. А 1 марта женщина с подачи мошенников взяла еще один кредит на два миллиона и перевела их,
– говорится в сообщении.
Только после всех этих операций россиянка, являющаяся сотрудницей МИД, догадалась, что 5,9 миллиона рублей перевела мошенникам. После этого она обратилась в полицию.
Обвинили в госизмене за помощь ВСУ
- В начале марта в России на два месяца была арестована местная жительница. Решение принял Лефортовский суд Москвы.
- Причина заключалась в том, что, по данным ФСБ, россиянка оказывала финансовую помощь Вооруженным Силам Украины. ФСБ считает, что это якобы действия, направленные против безопасности России.
- Более того, российские СМИ написали, что гражданку России задержали при попытке уехать из страны. Детали дела оккупанты не сообщили.