Российские телеграммы каналы написали, что говорится о 57-летней россиянке. Она работает старшей советницей российского МИД, пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте с мошенниками

27 февраля 57-летней Марине (имя изменено), занимающей должность старшего советника Министерства иностранных дел, позвонили по телефону из незнакомого номера. Звонивший представился полицейским и заявил, что на женщину возбуждено уголовное дело о помощи Украине и переводе туда денег,

– сообщили вражеские телеграм-каналы.

Далее россиянку переключили на якобы сотрудницу Центробанка, которая сказала Марине поскорее снять со счета 2,6 миллиона рублей и никому об этом не рассказывать, ведь идет секретная операция. Впоследствии сотрудница МИД:

перечислила денежные средства на указанные реквизиты в отделении банка;

мошенники даже оплатили ей такси после этой "сделки";

по совету той же "сотрудницы" Центробанка перечислила на определенный счет еще 500 тысяч рублей.

На следующий день Марину убедили оформить кредит на 800 тысяч и перевести их, чтобы предотвратить незаконное оформление кредита на ее имя. А 1 марта женщина с подачи мошенников взяла еще один кредит на два миллиона и перевела их,

– говорится в сообщении.

Только после всех этих операций россиянка, являющаяся сотрудницей МИД, догадалась, что 5,9 миллиона рублей перевела мошенникам. После этого она обратилась в полицию.

Обратите внимание! В России за предоставление финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи Украине россиянам грозит тюрьма до 20 лет по статье о госизмене.

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