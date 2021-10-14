Адресант также обвинил Смилянского в том, что он "заставляет работников брать участие в испытаниях экспериментальной вакцины". В письме говорится, что заявления руководства об отстранении от работы и лишении заработной платы без прививки – недопустимы.

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Кроме того, сотрудник требует компенсировать ему миллиард евро, если в течение года после вакцинации проявятся некоторые побочные эффекты. В частности, среди них может быть пронзительный крик и высокая температура.

Смилянский на инцидент отреагировал с иронией. Он подчеркнул, что теперь понимает, "зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата".

Для того, чтобы если что, я мог выплатить миллиард евро возмещения сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться,

– подчеркнул Смилянский.

Чиновник также отметил, что теперь знает, почему политики и эксперты кричат на разных шоу – это у них побочный эффект от прививки.

"У вас может возникнуть вопрос – почему письмо напечатано на пишущей машинке? Я тоже его себе задал. А потом понял. Это чтобы Билл Гейтс, случайно из-за Microsoft Word не трогал его. Так что нас так просто не возьмешь", – отметил Смелянский.

Письмо, направленное Смилянскому / Фото с фейсбук-страницы Смилянского

Письмо, направленное Смилянскому / Фото с фейсбук-страницы Смилянского

Письмо, направленное Смилянскому / Фото с фейсбук-страницы Смилянского

Вакцинация в Украине: главное

По состоянию на 14 октября 2021 года в Украине вакцинировали примерно 14 124 223 человека.

Кроме того, в течение суток 13 октября привили 164 387 украинцев. Из них первую дозу получили 85 922 человек, вторую – 78 465 человек.

Для вакцинации в Украине использовали такие вакцины:

Covishield (AstraZeneca) – 4 87 187,

Coronavac – 2 171 442,

Cominarity – 3 068 883,

AstraZeneca – 924 252,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna.

Сообщение Смилянского:

Заканчиваем рабочую неделю на позитиве как вы думаете зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата? Для того, чтобы если что, я мог выплатить 1 МИЛЛИАРД Евро возмещения работнику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться. А если вдруг будут побочные эффекты, такие как: пронзительный крик, высокая температура, предельно высокая температура, допустим высокая температура без указанным величины и т.д. (Закон Украины +1645-III "О Защите Населения от Инфекционных болезней"), то я ему должен компенсировать 1 миллиард евро. А если нет, то ждет меня казенный дом и 365 статья уголовного кодекса за принудительную вакцинацию.

В общем, теперь я знаю почему политики и эксперты кричат на разных шоу - это у них побочный эффект от прививки.

У Вас может возникнуть вопрос – почему письмо напечатано на пишущей машинке? Я тоже его себе задал. А потом понял. Это чтобы Билл Гейтс, случайно из-за Microsoft Word не трогал его. Так что нас так просто не возьмешь.

В общем желаю всем физического, и что главное, ментального здоровья.