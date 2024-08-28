По указанию российской спецслужбы, человек шпионил за Силами обороны Украины на самом горячем направлении фронта. Речь идет о Покровском, где зафиксировано наибольшее количество боестолкновений.

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Работник Укрзализныци шпионил для ФСБ на Покровском направлении

Прежде всего агрессора интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций украинских войск, обороняющих город. Кроме того, через агента оккупанты надеялись узнать о геолокации ключевых мостов, которые используются ВСУ на восточном фронте.

Разведданные планировали использовать для подготовки новых боевых операций, направленных на прорывы в райцентр.

Чтобы собрать разведывательную информацию, агент объезжал местность, а также "в темную" пытался выспрашивать нужные ему сведения у своих коллег. Затем он составлял агентурный "отчет", в котором формировал текстовое описание и отображал потенциальные цели на электронных картах,

– сообщили в СБУ.

Преступные действия предателя задокументировали. Его задержали, изъяли мобильный телефон, который российский агент использовал для коммуникации с ФСБ.

Расследование установило, что весной 2024 года житель Покровского района был дистанционно завербован российской спецслужбой. Во "внимание" врага попал как сторонник прокремлевских телеграм-каналов, в которых публиковал антиукраинские комментарии.

Предателю уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения). Злоумышленник под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.