За вказівкою російської спецслужби, чоловік шпигував за Силами оборони України на найгарячішому напрямку фронту. Йдеться про Покровський, де зафіксовано найбільшу кількість боєзіткнень.

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Працівник Укрзалізниці шпигував для ФСБ на Покровському напрямку

Передусім агресора цікавили координати опорних пунктів і вогневих позицій українських військ, що обороняють місто. Окрім того, через агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокацію ключових мостів, які використовуються ЗСУ на східному фронті.

Розвіддані планували використати для підготовки нових бойових операцій, спрямованих на прориви до райцентру.

Щоб зібрати розвідувальну інформацію, агент об'їжджав місцевість, а також "в темну" намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег. Потім він складав агентурний "звіт", в якому формував текстовий опис і відображав потенційні цілі на електронних картах,

– повідомили в СБУ.

Злочинні дії зрадника задокументували. Його затримали, вилучили мобільний телефон, який російський агент використовував для комунікації з ФСБ.

Розслідування встановило, що навесні 2024 року житель Покровського району був дистанційно завербований російською спецслужбою. До "уваги" ворога потрапив як прихильник прокремлівських телеграм-каналів, у яких публікував антиукраїнські коментарі.

Зраднику вже повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану). Зловмисник під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.