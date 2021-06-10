Эти контракты оформят с полугодовым испытательным сроком. Об этом рассказал глава ведомства Павел Рябикин.
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С 1 июля работники таможни перейдут на контракты, – Рябикин
Глава Гостаможни заявил, что это позволит создать систему жесткого кадрового контроля:
- регулярно проводить проверки на добропорядочность,
- проводить проверку знаний и тестирования,
- а также служебные проверки с использованием полиграфа.
Непрохождение этих проверок будет основанием для немедленного расторжения контракта и увольнения сотрудника,
– заявил Рябикин.
Кроме того, чиновник заявил, что для работников также откроются возможности для существенного поднятия зарплат – "в будущем году до 30 тысяч гривен".
"Вот только получат эти зарплаты высококвалифицированные добропорядочные работники", – заявил глава Гостаможслужбы.
Рябикин опроверг противоправность контрактов
Управленец заявил, что эксперты, в том числе и международные, юристы и представители общественных организаций внимательно изучили контракты с таможенниками.
И никакого ущемления или сужения прав личности не обнаружили. А цели тех, кто поднимает этот шум, достаточно очевидны: обострить ситуацию на таможне, напугать таможенников, настроить их против подписания контрактов,
– рассказал Рябикин.
Он отметил, что профессиональным, добропорядочным работникам бояться нечего.