Эти контракты оформят с полугодовым испытательным сроком. Об этом рассказал глава ведомства Павел Рябикин.

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С 1 июля работники таможни перейдут на контракты, – Рябикин

Глава Гостаможни заявил, что это позволит создать систему жесткого кадрового контроля:

регулярно проводить проверки на добропорядочность,

проводить проверку знаний и тестирования,

а также служебные проверки с использованием полиграфа.

Непрохождение этих проверок будет основанием для немедленного расторжения контракта и увольнения сотрудника,

– заявил Рябикин.

Кроме того, чиновник заявил, что для работников также откроются возможности для существенного поднятия зарплат – "в будущем году до 30 тысяч гривен".

"Вот только получат эти зарплаты высококвалифицированные добропорядочные работники", – заявил глава Гостаможслужбы.

Рябикин опроверг противоправность контрактов

Управленец заявил, что эксперты, в том числе и международные, юристы и представители общественных организаций внимательно изучили контракты с таможенниками.

И никакого ущемления или сужения прав личности не обнаружили. А цели тех, кто поднимает этот шум, достаточно очевидны: обострить ситуацию на таможне, напугать таможенников, настроить их против подписания контрактов,

– рассказал Рябикин.

Он отметил, что профессиональным, добропорядочным работникам бояться нечего.

Обратите внимание! Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин считает, что на таможню нужны новые кадры. По его словам, стоит заменить около 50% сотрудников. ГМС провела массовое тестирование сотрудников таможни, которое состояло из 3 этапов. В результате 18% работников не прошли первые 2 этапа. Из оставшихся 80% к работе рекомендовали допускать только 55%.