Сергей Кислица отметил, что Украина внимательно выбирает цели для военных ударов, чтобы не разрушать гражданскую инфраструктуру. Россия – сознательно обстреливает гражданские объекты.

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Россия бьет по гражданским объектам, Украина – только по военным

На заседании Совбеза ООН 28 августа постоянный представитель Украины отметил, что в этой войне есть четкое разграничение между сторонами.

Россия пытается уничтожить Украину, поэтому целится в жилые дома, магазины и критическую инфраструктуру. Тем временем Украина хочет прекратить насилие и ослабить способность России атаковать. Поэтому мы бьем по легитимным военным объектам, в частности местам концентрации российских войск и техники, складах вооружений и топлива, логистических центрах,

– подчеркнул Сергей Кислица.

Также он обратил внимание на диаметрально противоположное отношение к украинским и российским военнопленным.

"Российские военнопленные находятся в безопасности в украинском плену и Украина готова быстро их обменять на украинских военнопленных. В отличие от гуманного отношения Украины к российским военнопленным, наши защитники, которых схватила Россия, подвергаются жестокости и насилию", – подчеркнул дипломат.

Поэтому Совбезу ООН стоит рассмотреть возмутительную ситуацию с плохим отношением и пытками украинских военнопленных в России.

Мы также повторяем о неприемлемости исключения Россией военнослужащих "Азова" по обмену пленными. Требуем прекращения этой позорной практики,

– подчеркнул постпред.

Кроме того, Кислица отметил, что партнерам Украины следует снять ограничения на нанесение дальнобойных ударов по территории агрессора и помочь сбивать российские дроны и ракеты.

Мы призываем вас и всех партнеров рассмотреть принятие двух конкретных решений, чтобы помочь нам раньше остановить российский террор. Во-первых, признать право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, привлечь возможности ПВО партнеров для сбивания ракет и дронов, находящихся рядом с их воздушным пространством,

– призвал постпред.

Сергей Кислица заметил, что ни один из этих шагов не эскалационный. Даже наоборот.

Они будут сдерживать Россию, уменьшат террор и количество жертв,

– подчеркнул дипломат.