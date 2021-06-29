С таким предложением выступили США, Ирландия и Великобритания. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Совбез может собраться уже 2 июля

По предварительной информации, заседание все-таки будет в пятницу, 2 июля. Однако дата может измениться, ведь с 1 июля в Совбезе ООН начинает председательствовать Франция. Именно представители Парижа должны принимать соответствующие решения.

Последнее заседание Совбеза по эфиопскому вопросу состоялось еще 15 июня – за закрытыми дверями.

Что происходит в Эфиопии:

28 июня эфиопские власти объявили об "одностороннем прекращении огня" в Тиграе.

К этому времени боевики вошли в столицу региона Мекеле.

Конфликт между повстанцами и правительством страны продолжался в течение 8 месяцев.

Из-за этого в трудное положение, в том числе и голод, попали около 350 тысяч местных жителей.

Важно! Ряд стран, среди которых Китай, Россия, признали кризис в Эфиопии внутренним делом этой страны. Так, согласно сообщению источников, именно Китай отказался поддержать резолюцию об угрозе полномасштабного голода в Эфиопии.

Смотрите на карте, где расположен Тиграй: