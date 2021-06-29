С таким предложением выступили США, Ирландия и Великобритания. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Тем временем В Нигерии бандиты массово штурмуют села: убили по меньшей мере 53 человека
Совбез может собраться уже 2 июля
По предварительной информации, заседание все-таки будет в пятницу, 2 июля. Однако дата может измениться, ведь с 1 июля в Совбезе ООН начинает председательствовать Франция. Именно представители Парижа должны принимать соответствующие решения.
Последнее заседание Совбеза по эфиопскому вопросу состоялось еще 15 июня – за закрытыми дверями.
Что происходит в Эфиопии:
- 28 июня эфиопские власти объявили об "одностороннем прекращении огня" в Тиграе.
- К этому времени боевики вошли в столицу региона Мекеле.
- Конфликт между повстанцами и правительством страны продолжался в течение 8 месяцев.
- Из-за этого в трудное положение, в том числе и голод, попали около 350 тысяч местных жителей.
Смотрите на карте, где расположен Тиграй: