З такою пропозицією виступили США, Ірландія та Велика Британія. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

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Радбез може зібратись вже 2 липня

За попередньою інформацією, засідання таки буде у п'ятницю, 2 липня. Проте дата може змінитись, адже з 1 липня у Радбезі ООН починає головувати Франція. Саме представники Парижа мають ухвалювати відповідні рішення.

Останнє засідання Радбезу щодо ефіопського питання відбулось ще 15 червня – за зачиненими дверима.

Що відбувається в Ефіопії:

  • 28 червня ефіопська влада оголосила про "одностороннє припинення вогню" у Тиграї.
  • До цього часу бойовики увійшли у столицю регіону Мекеле.
  • Конфлікт між повстанцями і урядом країни тривав протягом 8 місяців.
  • Через це у скрутне становище, зокрема й голод, потрапили близько 350 тисяч місцевих жителів.

Дивіться на карті, де розташований Тиграй:

 