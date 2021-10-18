Шмыгаль отметил, что темпы вакцинации 5 недель подряд сохраняются на уровне 750 – 760 тысяч. В частности, за прошедшую неделю сделали 762 тысячи прививок.

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За вакцинацией тщательно будут следить на выходных

Среди всех госпитализированных с COVID-19, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, 95% являются невакцинированными. Поэтому Шмыгаль поручил ему безотлагательно обновить и утвердить график вакцинации для каждой области.

Согласно этому указу, руководители областных администраций, должны подать графики пунктам, а затем утвердить и проконтролировать их соблюдение. Кроме того, Зеленский поручил тщательно следить за работой центров вакцинации в регионах на следующей неделе, а особенно в выходные 23 и 24 октября.

Вполне понятно, что людям удобнее сделать прививку в субботу и воскресенье. Задача Минздрава и местных властей – обеспечить такую ​​возможность,

– отметил президент.

О чем еще говорили на совещании

Также на совещании отметили, что с 21 октября введут новые правила для транспортного сообщения.

Говорится, что с 21 октября введут новые правила для межобластного транспортного сообщения – им смогут пользоваться только лица, имеющие COVID-сертификаты или актуальные негативные ПЦР-тесты.