Шмигаль зазначив, що темпи вакцинації 5 тижнів поспіль зберігаються на рівні 750 – 760 тисяч. Зокрема, за минулий тиждень зробили 762 тисячі щеплень.

До теми Інших варіантів немає, – Садовий пояснив, чому у Львові посилили карантин

За вакцинацією ретельно стежитимуть на вихідних

Серед усіх госпіталізованих з COVID-19, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, 95% є невакцинованими. Через це Шмигаль доручив йому невідкладно оновити та затвердити графік вакцинації для кожної області.

Згідно із цим указом, керівники обласних адміністрацій повинні подати графіки до пунктів, а згодом затвердити та проконтролювати їхнє дотримання. Крім того, Зеленський доручив ретельно стежити за роботою центрів вакцинації в регіонах наступного тижня, а особливо у вихідні 23 та 24 жовтня.

Цілком зрозуміло, що людям зручніше зробити щеплення в суботу і неділю. Завдання МОЗ і місцевих влад – забезпечити таку можливість,

– зазначив президент.

Про що, крім цього, говорили на нараді

Також на нараді зазначили, що з 21 жовтня запровадять нові правила для транспортного сполучення.

Мовиться, що з 21 жовтня запровадять нові правила для міжобласного транспортного сполучення – ним зможуть користуватися лише особи, які мають COVID-сертифікати або актуальні негативні ПЛР-тести.