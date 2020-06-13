Президент Владимир Зеленский 13 июня потребовал от правительства прогнозов и конкретных решений из-за существенного роста количества случаев COVID-19 в Украине. Он выразил обеспокоенность количеством заболевших.

Глава государства собрал членов правительства и правоохранительные органы на селекторное совещание. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Что требует Зеленский от правительства

Владимир Зеленский призвал тщательнее проверять места, где могут быть скопления людей. По его словам, в первую очередь речь о магазинах, рынках и общественном транспорте.

Президент подчеркнул, что ответственность за эти скопления на заведениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную правительством.

Реакция главы Минздрава Степанова и премьера Шмыгаля

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками COVID-19, а также количество пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

В то же время Денис Шмыгаль предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина. Он отметил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.

Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции,

– заверил Шмыгаль.

Глава Нацполиции Игорь Клименко доложил, что за время карантина правоохранители составили более 12 500 административных протоколов за нарушения требований безопасности. А суды вынесли решение о штрафов на 4,5 миллиона гривен.

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