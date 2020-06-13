Надо реагировать: Зеленский требует от правительства решений из-за роста случаев COVID-19
Президент Владимир Зеленский 13 июня потребовал от правительства прогнозов и конкретных решений из-за существенного роста количества случаев COVID-19 в Украине. Он выразил обеспокоенность количеством заболевших.
Глава государства собрал членов правительства и правоохранительные органы на селекторное совещание. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
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Что требует Зеленский от правительства
Владимир Зеленский призвал тщательнее проверять места, где могут быть скопления людей. По его словам, в первую очередь речь о магазинах, рынках и общественном транспорте.
Президент подчеркнул, что ответственность за эти скопления на заведениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную правительством.
Реакция главы Минздрава Степанова и премьера Шмыгаля
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками COVID-19, а также количество пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.
В то же время Денис Шмыгаль предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина. Он отметил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.
Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции,
– заверил Шмыгаль.
Глава Нацполиции Игорь Клименко доложил, что за время карантина правоохранители составили более 12 500 административных протоколов за нарушения требований безопасности. А суды вынесли решение о штрафов на 4,5 миллиона гривен.
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Рост числа заражений коронавирусом в Украине: главное
- В течение последних дней в Украине фиксируют рекордные суточные показатели количества больных коронавирусной инфекцией.
- За минувшие сутки обнаружили 753 новых случаев инфицирования – больше всего с начала эпидемии. Общее количество больных COVID-19 составляет 30 506. С начала эпидемии умерло 880 человек с диагнозом COVID-19 на территории Украины.
- Самая сложная ситуация с коронавирусом на Буковине, Волыни, Львовщине, Киеве, Ровенщине.
- Глава Минздрава бьет тревогу и призывает украинцев соблюдать все необходимые карантинные ограничения, установленные правительством. Он также заявлял о возможном усилении карантина в отдельных областях.
- В то же время в Минздраве говорят, что в Украине до сих пор продолжается первая волна заболеваемости коронавирусом. Про вторую волну пока говорить рано, но она состоится с вероятностью до 70%.