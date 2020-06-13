Президент Володимир Зеленський 13 червня вимагав від уряду прогнозів і конкретних рішень через суттєве зростання кількості випадків COVID-19 в Україні. Він висловив стурбованість кількістю тих, хто захворів.

Глава держави зібрав членів Кабміну і правоохоронні органи на селекторну нараду. Про це повідомляє пресслужба ОП.

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Що вимагає Зеленський від уряду

Володимир Зеленський закликав ретельніше перевіряти місця, де можуть бути скупчення людей. За його словами, насамперед мовиться про магазини, ринки та громадський транспорт.

Президент наголосив, що відповідальність за ці скупчення лежить на закладах і платформах, які мають забезпечити безпеку, прописану урядом.

Реакція глави МОЗ Степанова та прем'єра Шмигаля

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що занепокоєння викликає підвищена кількість госпіталізованих з ознаками COVID-19, а також кількість пневмоній та збільшення виявлених випадків зараження.

Водночас Денис Шмигаль запропонував визначитися з моделлю посилення контролю заходів адаптивного карантину. Він зауважив, що міжнародний досвід демонструє дієвість адміністративної відповідальності.

Причини для паніки немає, але є "дзвіночки", які вимагають реакції,

– запевнив Шмигаль.

Натомість глава Нацполіції Ігор Клименко доповів, що за час карантину правоохоронці склали понад 12,5 тисяч адміністративних протоколів через порушення вимог безпеки. А суди винесли рішення щодо штрафів на 4,5 мільйона гривень.

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