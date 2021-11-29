Чиновники обсудили противодействие Омикрону
Больше всего больных сейчас в Одесской и Херсонской областях. В то же время лучшая ситуация – в Кировоградской и Донецкой.
Интересно Ляшко рассказал, есть ли в Украине штамм Омикрон
Во время совещания 29 ноября чиновники отметили, что в Украине шестую неделю подряд сохраняется высокий уровень вакцинации – еженедельно проводится около 1,6 – 1,7 миллиона прививок. Зеленский отметил важность ускорить темпы вакцинации, пока прививки не получит большинство населения.
Значительное внимание на совещании уделили мерам по противодействию возможному распространению в Украине коронавируса штамма Омикрон. Ведь он вызывает более тяжелое течение болезни.
Министерство здравоохранения уже разрабатывает меры для предотвращения заражения украинцев новым штаммом. Так, граждане Украины, побывавшие в странах, где обнаружили Омикрон, должны пройти самоизоляцию после возвращения на родину. Говорится про:
- Южноафриканскую Республику,
- Ботсвану,
- Зимбабве,
- Намибию,
- Лесото,
- Эсватини,
- Мозамбик.
Мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где обнаружили новый штамм,
– подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Зеленский отметил, что украинцы, которые сейчас находятся в указанных странах, должны внимательнее относиться к состоянию своего здоровья, соблюдать противоэпидемические требования и немедленно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов болезни.
Кратко об Омикроне
- Впервые о новом варианте коронавируса заговорили британские исследователи 24 ноября. Генетики обнаружили в штамме мутации, свидетельствующие о большей способности к распространению и вероятной устойчивости штамма к действию вакцин.
- Распространение Омикрона зафиксировали в Ботсване, Германии, России, Чехии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Австралии, а также в Гонконге и Израиле.