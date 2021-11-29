Чиновники обсудили противодействие Омикрону

Больше всего больных сейчас в Одесской и Херсонской областях. В то же время лучшая ситуация – в Кировоградской и Донецкой.

Интересно Ляшко рассказал, есть ли в Украине штамм Омикрон

Во время совещания 29 ноября чиновники отметили, что в Украине шестую неделю подряд сохраняется высокий уровень вакцинации – еженедельно проводится около 1,6 – 1,7 миллиона прививок. Зеленский отметил важность ускорить темпы вакцинации, пока прививки не получит большинство населения.

Значительное внимание на совещании уделили мерам по противодействию возможному распространению в Украине коронавируса штамма Омикрон. Ведь он вызывает более тяжелое течение болезни.

Министерство здравоохранения уже разрабатывает меры для предотвращения заражения украинцев новым штаммом. Так, граждане Украины, побывавшие в странах, где обнаружили Омикрон, должны пройти самоизоляцию после возвращения на родину. Говорится про:

Южноафриканскую Республику,

Ботсвану,

Зимбабве,

Намибию,

Лесото,

Эсватини,

Мозамбик.

Мы призываем наших граждан воздержаться от поездок в страны, где обнаружили новый штамм,

– подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Зеленский отметил, что украинцы, которые сейчас находятся в указанных странах, должны внимательнее относиться к состоянию своего здоровья, соблюдать противоэпидемические требования и немедленно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов болезни.

Кратко об Омикроне