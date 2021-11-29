Посадовці обговорили протидію Омікрону

Найбільше хворих наразі в Одеській та Херсонській областях. Водночас найкраща ситуація – у Кіровоградській та Донецькій.

Цікаво Ляшко розповів, чи є в Україні штам Омікрон

Під час наради 29 листопада чиновники зазначили, що в Україні шостий тиждень поспіль зберігається високий рівень вакцинації – щотижня проводиться близько 1,6 – 1,7 мільйона щеплень. Зеленський наголосив на важливості пришвидшити темпи вакцинації, поки щеплення не отримає більшість населення.

Значну увагу на нараді приділили заходам з протидії можливому поширенню в Україні штаму коронавірусу Омікрон. Адже він викликає важчий перебіг хвороби.

Міністерство охорони здоров'я вже розробляє заходи для запобігання зараженню українців новим штамом. Так, громадяни України, які побували в країнах, де виявили Омікрон, мають пройти самоізоляцію після повернення на батьківщину. Мовиться про:

Південноафриканську Республіку,

Ботсвану,

Зімбабве,

Намібію,

Лесото,

Есватіні,

Мозамбік.

Ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де виявили новий штам,

– наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Зеленський зазначив, що українці, які наразі перебувають у вказаних країнах, мають уважніше ставитися до стану свого здоров'я, дотримуватися протиепідемічних вимог і негайно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів хвороби.

Коротко про Омікрон