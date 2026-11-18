Об этом со ссылкой на секретариат Рады Безопасности ООН сообщило агентство "Укринформ".

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Что известно о заседании?

Рада Безопасности ООН проведет заседание в понедельник, 23 ноября. Встреча начнется в 10:00 по нью-йоркскому времени (в 17:00 по киевскому времени).

Председательствовать на встрече будет президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Рига будет возглавлять Совбез в течение ноября, поэтому именно ее представители будут координировать обсуждение.

Мероприятие посвящено оценке ситуации вокруг российской войны против Украины и дальнейшим шагам международного сообщества по оказанию давления на агрессора. Предыдущее заседание Рады Безопасности ООН, посвященное ситуации в Украине, состоялось 9 ноября.

Оно было созвано по непосредственному запросу Украины. Поддержку в проведении экстренной встречи оказали страны-партнеры: Латвия, Дания, Франция, Греция и Великобритания.

Заседание Совбеза ООН было созвано на фоне усиления российского воздушного террора. Страна-агрессор систематически проводит атаки на критически важную инфраструктуру Украины, пытаясь лишить электроэнергии населенные пункты и лишить гражданских лиц света, тепла и воды.