Совет Безопасности ООН соберется для обсуждения войны в Украине / Getty Images (иллюстративное изображение)
Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке 23 ноября соберется на заседание высокого уровня. Темой встречи станет российская война против Украины.
Об этом со ссылкой на секретариат Рады Безопасности ООН сообщило агентство "Укринформ".
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Что известно о заседании?
Рада Безопасности ООН проведет заседание в понедельник, 23 ноября. Встреча начнется в 10:00 по нью-йоркскому времени (в 17:00 по киевскому времени).
Председательствовать на встрече будет президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Рига будет возглавлять Совбез в течение ноября, поэтому именно ее представители будут координировать обсуждение.
Мероприятие посвящено оценке ситуации вокруг российской войны против Украины и дальнейшим шагам международного сообщества по оказанию давления на агрессора. Предыдущее заседание Рады Безопасности ООН, посвященное ситуации в Украине, состоялось 9 ноября.
Оно было созвано по непосредственному запросу Украины. Поддержку в проведении экстренной встречи оказали страны-партнеры: Латвия, Дания, Франция, Греция и Великобритания.
Заседание Совбеза ООН было созвано на фоне усиления российского воздушного террора. Страна-агрессор систематически проводит атаки на критически важную инфраструктуру Украины, пытаясь лишить электроэнергии населенные пункты и лишить гражданских лиц света, тепла и воды.
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