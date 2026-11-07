Сбить удалось лишь 4: Россия провела атаку на Украину с использованием 36 баллистических ракет, – Зеленский

Причиной стал критический дефицит ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Об этом сообщил президент Украины.

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Что известно о дефиците перехватчиков?

Во время ночных обстрелов российская армия выпустила по украинским городам 36 ракет. Специалисты уже проводят экспертизы на местах попадания. Предыдущие выводы указывают на применение врагом баллистики северокорейского производства KN-23 по одному из ключевых объектов энергетики.

По словам главы государства, Украина на всех уровнях ищет способы ускорить поставки перехватчиков, отправив соответствующие запросы американской стороне. Помощь необходима срочно не только из-за приближающейся зимы, но и перед запланированной попыткой активизировать переговорные процессы.

Зеленский подчеркнул, что агрессор рассматривает дипломатию исключительно как подвид давления на украинскую позицию и партнеров. Использование ракет из Северной Кореи глава государства назвал очередным доказательством необходимости ощутимого усиления санкционных режимов против всех, кто помогает Кремлю уничтожать жизнь.

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Россия воспринимает дипломатию специфически как подвид агрессии. И ужесточением ударов против Украины, против нашей инфраструктуры именно в это время Россия пытается дополнительно подготовить почву для давления на украинскую позицию и позицию партнеров. Надеемся, что Соединенные Штаты, как и другие наши партнеры, будут действовать принципиально– отметил Зеленский.

Что известно о восстановительных работах?

Во время селектора особое внимание уделили ситуации в Киеве. Главе МВД Украины Ивану Выговскому вместе с городской администрацией и профильными структурами поручили подготовить резервные схемы транспортного сообщения и привлечь дополнительный подвижной состав, поскольку, по словам президента, на уровне столицы таких действенных планов фактически нет.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий доложил о ходе восстановительных работ на энергетических объектах и ​​привлеченных ремонтных бригадах. Военные отчитались о работе средств радиоэлектронной борьбы, очертив планы по их масштабированию, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига представил доклад по международному направлению. Украина готовится к участию во встречах в формате Группы семи, где ожидаются новые вклады европейских стран в программу PURL, дополнительные пакеты поддержки энергетики и материалы по восстановлению логистики.

Напомним, Украина сталкивается с критической нехваткой боеприпасов для противовоздушной обороны. По словам украинского лидера, в среднем Киев получал лишь около 12 ракет до Patriot в месяц, тогда как реальная потребность для отражения массированных атак значительно выше.