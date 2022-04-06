Совет Евросоюза принял решение выделить средства странам, которые приняли беженцев из Украины. Послы ЕС проголосовали за решение.

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Помощь от ЕС

Странам ЕС, которые открыли свои двери, предоставят финансовую помощь на сумму в 3,5 миллиарда евро. Дополнительное финансирование этих стран должно быть осуществлено в срочном порядке.

Эта помощь облегчит давление на бюджеты этих стран, чтобы они могли справиться с наплывом украинцев, нуждающихся в безопасном убежище.

Кроме того, согласована система выплат на лицо для более легкого и быстрого использования средств. Сумма выплаты устанавливается на уровне 40 евро в неделю, ее можно использовать в течение 13 недель.

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