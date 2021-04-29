Совет Европы призвал украинские власти учесть показания о возможной причастности КГБ Беларуси к убийству журналиста Павла Шеремета. Ранее обнародовали соответствующие пленки об этом.

Так, в Совете Европы обратили внимание на новые детали дела. Об этом говорилось в докладе платформы.

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В свете новых свидетельств о возможной причастности КГБ Беларуси к убийству Павла Шеремета мы призываем украинские власти провести новое расследование относительно обстоятельств вокруг этого убийства,

– заметили в докладе.

Обращение относительно журналистов

Статистика свидетельствует, что, начиная с 2015 года, на Платформе зарегистрировали 60 сообщений об угрозе безопасности или деятельности журналистов в Украине. Среди них 7 сообщений поступило с территории временно оккупированного Крыма и 3 случая – из Донбасса.

В Совете Европы также напомнили о 5 случаях заключения журналистов и 5 убийствах.

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