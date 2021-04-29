В Совете Европы призвали Украину расследовать "белорусский след" в убийстве Шеремета
Совет Европы призвал украинские власти учесть показания о возможной причастности КГБ Беларуси к убийству журналиста Павла Шеремета. Ранее обнародовали соответствующие пленки об этом.
Так, в Совете Европы обратили внимание на новые детали дела. Об этом говорилось в докладе платформы.
К теме Белорусский источник дал интересные показания по делу Шеремета, – Аваков
В свете новых свидетельств о возможной причастности КГБ Беларуси к убийству Павла Шеремета мы призываем украинские власти провести новое расследование относительно обстоятельств вокруг этого убийства,
– заметили в докладе.
Обращение относительно журналистов
Статистика свидетельствует, что, начиная с 2015 года, на Платформе зарегистрировали 60 сообщений об угрозе безопасности или деятельности журналистов в Украине. Среди них 7 сообщений поступило с территории временно оккупированного Крыма и 3 случая – из Донбасса.
В Совете Европы также напомнили о 5 случаях заключения журналистов и 5 убийствах.
Убийство Шеремета: что известно
- Машину Шеремета взорвали 20 июля в 2016 году. В течение 3 лет детали дела не разглашали.
- Однако в 2019 году следствие вручило подозрения 3 людям: бывшему военному и музыканту Андрею Антоненко, медику Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь.
- Из-за недостатка доказательств общество встало на их защиту.
- В 2020 году экс-сотрудник Белорусского спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар опубликовал пленки, на которых, вероятно, белорусские спецслужбы обсуждают покушение на Шеремета.
- Правда, украинские правоохранители заявили, что это якобы подтверждает версию следствия о причастности к делу Антоненко, Кузьменко и Дугарь. Сторона защиты возразила это.
Поделиться новостью