У Раді Європи закликали Україну розслідувати "білоруський слід" у вбивстві Шеремета
Рада Європи закликала українську владу врахувати свідчення щодо можливої причетності КДБ Білорусі до вбивства журналіста Павла Шеремета. Раніше оприлюднили відповідні плівки про це.
Так, у Раді Європи звернули увагу на нові деталі справи. Про це мовилось у доповіді Платформи.
До теми Білоруський інформатор дав цікаві свідчення у справі Шеремета, – Аваков
У світлі нових свідчень про можливу причетність КДБ Білорусі до вбивства Павла Шеремета ми закликаємо українську владу провести нове розслідування щодо обставин навколо цього убивства,
– зауважили в доповіді.
Звернення щодо журналістів
Статистика свідчить, що, починаючи з 2015 року, на Платформі зареєстрували 60 повідомлень про загрозу безпеці або діяльності журналістів в Україні. Серед них 7 повідомлень надійшло з території тимчасово окупованого Криму та 3 випадки – з Донбасу.
У Раді Європи також нагадали про 5 випадків ув'язнення журналістів та 5 вбивств.
Вбивство Шеремета: що відомо
- Автівку Шеремета підірвали 20 липня у 2016 році. Протягом 3 років деталі справи не розголошували.
- Однак у 2019 році слідство вручило підозри 3 людям: колишньому військовому та музиканту Андрію Антоненку, медику Юлії Кузьменко та медсестрі Яні Дугарь.
- Через брак доказів суспільство стало на їх захист.
- У 2020 році ексспівробітник білоруського спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар опублікував плівки, на яких, ймовірно, білоруські спецслужби обговорюють замах на Шеремета.
- Щоправда, українські правоохоронці заявили, що це буцімто підтверджує версії слідства про причетність до справи Антоненка, Кузьменко та Дугарь. Сторона захисту заперечила це.
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