Заметим, что ранее Стрелец был временным исполняющим обязанности министра. Решение поддержали 285 нардепов.

Кстати Фракция ОПЗЖ прекратила деятельность в Раде.

Представление об официальном назначении чиновника внес премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что известно о Руслане Стрельце

  • Пост министр занимал с ноября 2021 года. Его назначили после увольнения Романа Абрамовского.
  • Ранее Стрелец был заместителем Абрамовского по цифровым трансформациям. Руководил департаментом экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА.
  • В 2019 году отвечал за управление отходами в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

Брифинг премьера Шмыгаля за 12 апреля: