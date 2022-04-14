Зауважимо, що раніше Стрілець був тимчасовим виконувачем обов'язків міністра. Рішення підтримали 285 нардепів.

До речі Фракція ОПЗЖ припинила діяльність у Раді

Подання про офіційне призначення чиновника вніс прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що відомо про Руслана Стрільця

Посаду міністр обіймав з листопада 2021 року. Його призначили після звільнення Романа Абрамовського.

Раніше Стрілець був заступником Абрамовського з питань цифрових трансформацій. Керував департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА.

У 2019 році відповідав за управління відходами в Міністерстві енергетики та захисту довкілля.

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