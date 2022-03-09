Соответствующее заявление на официальном ресурсе обнародовано от имени Генерального секретаря ОЭСР.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Совет ОЭСР продолжит внимательно следить за развитием ситуации

Сообщается, что члены ОЭСР поручили Генеральному секретарю разработать предложения по дальнейшему усилению поддержки демократически избранного правительства Украины, включая меры по поддержке и восстановлению экономики.

Сотрудничая с более чем 100 странами, ОЭСР является глобальным политическим форумом, продвигающим политику сохранения личной свободы и улучшения экономического и социального благосостояния людей во всем мире.

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