Он поблагодарил французских партнеров за то, что Совет Парижа единогласно поддержал предоставление Киеву звания почетного гражданства.

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Предоставлением этого звания, впервые в истории – городу, Париж еще раз засвидетельствовал свою дружбу и поддержку столицы Украины – государства, которое сегодня борется за свою независимость и свободу,

– написал Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко поблагодарил муниципалитет города-побратима Киева – Мюнхена за 15 вагонов гуманитарной помощи.

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