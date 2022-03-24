Він подякував французьким партнерам за те, що Рада Парижу одноголосно підтримала надання Києву звання почесного громадянства.

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Наданням цього звання, вперше в історії – місту, Париж іще раз засвідчив свою дружбу та підтримку столиці України – держави, яка сьогодні бореться за свою незалежність і свободу,

– написав Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко подякував муніципалітету міста-побратима Києва – Мюнхена за 15 вагонів гуманітарної допомоги.

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