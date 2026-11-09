Трамп готовит подарок Путину: какую опасную идею продвигают в США

Почему такая инициатива может сыграть на руку Кремлю, как Путин хочет изменить правила безопасности в Европе и почему Украине нельзя отводить НАТО на второй план – для 24 Канала объяснил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн.

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Какую опасную идею Трамп продвигает вместе с Кушнером

По данным The Washington Post, Джаред Кушнер хочет возобновить формат Совета Россия – НАТО, который был создан после Холодной войны, но приостановлен в 2014 году после российской оккупации Крыма.

Идея заключается в том, чтобы параллельно с переговорами о прекращении войны в Украине обсуждать будущую безопасность всей Европы с участием Москвы. В то же время европейские представители подчеркивают, что сначала необходимо добиться прекращения огня в Украине, а уже потом переходить к обсуждению новой системы безопасности.

Эпштейн резко раскритиковал такую инициативу. Он подчеркнул, что у Европы уже есть система коллективной безопасности – НАТО, а Россия является противником Альянса.

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Это все бред и слова на ветер. Трамп пытается сделать все, что в его силах, чтобы помочь своему лучшему другу Путину– заявил эксперт.

Полное интервью с Эпштейном: смотреть видео

Почему Украина является главным защитником Европы

По словам Эпштейна, Украина сегодня является одним из важнейших гарантов безопасности европейских стран. Именно украинская армия сдерживает российскую агрессию, поэтому ослабление позиций Киева создаст риски для всего континента.

Он предупредил, что если Россия получит возможность влиять на европейскую архитектуру безопасности, это фактически будет означать возвращение к порядку, который существовал в 1990-х годах.

Россия не участвует в этой архитектуре безопасности, Россия – это враг НАТО. Точка. А Украина на сегодняшний день – это лучший друг и важнейший защитник НАТО– подчеркнул Эпштейн.

По его мнению, дальнейшая безопасность Европы напрямую зависит от того, сможет ли Украина сдерживать российскую армию.