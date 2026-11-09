Трамп готує подарунок Путіну: яку небезпечну ідею просувають у США

Чому така ініціатива може зіграти на руку Кремлю, як Путін хоче змінити правила безпеки в Європі та чому Україні не можна відсувати НАТО на другий план, для 24 Каналу пояснив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

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Яку небезпечну ідею Трамп просуває разом із Кушнером

За даними The Washington Post, Джаред Кушнер хоче відновити формат Ради Росія – НАТО, який створили після Холодної війни, але призупинили у 2014 році після російської окупації Криму.

Ідея полягає в тому, щоб паралельно з переговорами про припинення війни в Україні обговорювати майбутню безпеку всієї Європи за участю Москви. Водночас європейські представники наголошують, що спершу потрібно досягти припинення вогню в Україні, а вже потім переходити до обговорення нової системи безпеки.

Епштейн різко розкритикував таку ініціативу. Він наголосив, що Європа вже має систему колективної безпеки – НАТО, а Росія є противником Альянсу.

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Це все маячня і слова на вітер. Це Трамп намагається зробити все, що він може, щоб допомогти своєму найкращому другу Путіну– заявив експерт.

Повна розмова з Епштейном: дивитись відео

Чому Україна є головним захисником Європи

За словами Епштейна, Україна сьогодні є одним із найважливіших гарантів безпеки європейських країн. Саме українська армія стримує російську агресію, тому послаблення позицій Києва створюватиме ризики для всього континенту.

Він застеріг, що, якщо Росія отримає можливість впливати на європейську архітектуру безпеки, це фактично означатиме повернення до порядку, який існував у 1990-х роках.

Росія не бере участі в цій архітектурі безпеки, Росія – це ворог НАТО. Крапка. А Україна на сьогоднішній день – це найкращий друг і найважливіший захисник НАТО– наголосив Епштейн.

На його думку, подальша безпека Європи безпосередньо залежить від того, чи зможе Україна стримувати російську армію.