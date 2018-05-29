Совет ЕС оштрафовал Австрию

Совет Европейского Союза оштрафовал Австрию на 26,82 миллиона евро. Причиной стала манипуляция с данными долгов Зальцбурга.

Об этом сообщается на сайте Европейского Союза.

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В 2016 году началось расследование, которое касалось искажения данных Австрией о государственных долговых обязательствах в 2012 и 2013 годах.



В ходе расследования была обнаружена серьезная небрежность трех австрийских государственных органов: государственного суда по аудиту, государственного департамента и правительства Зальцбурга.



Эти ведомства не смогли обеспечить соответствующие механизмы компиляции данных и процедуру их подачи, что позволило бюджетному подразделению Государственного департамента манипулировать данными и скрывать финансовые операции. Это привело к тому, что Австрия предоставила неверные данные в бюро статистики ЕС "Евростат".



Это уже второй раз, когда был наложен штраф за манипулирование данными в рамках фискального надзора ЕС. Первый штраф был наложен на Испанию в июне 2015 года.



Совет может принять решение о наложении штрафа на государство-члена с целью обеспечения бюджетного надзора в еврозоне. Таким образом в ЕС хотят избежать искривления данных относительно дефицита и долгов.