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Совет ЕС оштрафовал Австрию

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Совет ЕС оштрафовал Австрию за манипуляцию с данными
Совет ЕС оштрафовал Австрию за манипуляцию с данными / 24 Канал

Совет Европейского Союза оштрафовал Австрию на 26,82 миллиона евро. Причиной стала манипуляция с данными долгов Зальцбурга.

Об этом сообщается на сайте Европейского Союза.

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В 2016 году началось расследование, которое касалось искажения данных Австрией о государственных долговых обязательствах в 2012 и 2013 годах.

В ходе расследования была обнаружена серьезная небрежность трех австрийских государственных органов: государственного суда по аудиту, государственного департамента и правительства Зальцбурга.

Эти ведомства не смогли обеспечить соответствующие механизмы компиляции данных и процедуру их подачи, что позволило бюджетному подразделению Государственного департамента манипулировать данными и скрывать финансовые операции. Это привело к тому, что Австрия предоставила неверные данные в бюро статистики ЕС "Евростат".

Это уже второй раз, когда был наложен штраф за манипулирование данными в рамках фискального надзора ЕС. Первый штраф был наложен на Испанию в июне 2015 года.

Совет может принять решение о наложении штрафа на государство-члена с целью обеспечения бюджетного надзора в еврозоне. Таким образом в ЕС хотят избежать искривления данных относительно дефицита и долгов.

Теги: Европа Штрафы Австрия
Источник: 24 Канал
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