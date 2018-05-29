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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

Рада ЄС оштрафувала Австрію

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Рада ЄС оштрафувала Австрію за маніпуляцію з даними
Рада ЄС оштрафувала Австрію за маніпуляцію з даними / 24 Канал

Рада Європейського Союзу оштрафувала Австрію на 26,82 мільйони євро. Причиною стала маніпуляція з даними щодо боргів Зальцбурга.

Про це повідомляється на сайті Європейського Союзу.

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У 2016 році розпочалося розслідування, що стосувалося викривлення даних Австрією щодо державних боргових зобов’язань в 2012 та 2013 роках.

Під час розслідування була виявлена серйозна недбалість трьох австрійських державних органів: державного суду з аудиту, державного департаменту та уряду Зальцбурга.

Ці відомства не змогли забезпечити відповідні механізми компіляції даних та процедуру їх подання, що дозволило бюджетному підрозділу Державного департаменту маніпулювати даними та приховувати фінансові операції. Це призвело до того, що Австрія надала неправильні дані в бюро статистики ЄС "Євростат".

Це вже вдруге, коли було накладено штраф за маніпулювання даними в рамках фіскального нагляду ЄС. Перший штраф було накладено на Іспанію в червні 2015 року.

Рада може прийняти рішення щодо накладання штрафу на державу-члена з метою забезпечення бюджетного нагляду в єврозоні. Таким чином в ЄС хочуть уникнути викривлення даних щодо дефіциту та боргів.

Теги: Європа Австрія Штрафи
Джерело: 24 Канал
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