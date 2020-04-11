Совет по вопросам экономического развития в Украине: чем будет заниматься и кто вошел в состав

Правительства 8 апреля создало Совет по экономическому развитию. Он работает над разработкой мер по преодолению эпидемии коронавируса в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал состав консультативного органа.

Основная задача Совета – разработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине. Об этом в телеграмме сообщил Денис Шмыгаль.

Обратите внимание В мае Украина должна пойти на работу, – Шмыгаль о стратегии выхода из карантина

По его словам, 10 апреля Совет по вопросам экономического развития провел первое учредительное заседание. На нем обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас есть только наработки и видение плана. Однако их ежедневно обновляют в зависимости от того, как растет количество больных коронавирусом. Над планом работают ведущие ученые и экономисты. Совет возглавляет глава правительства.

В состав Совета по экономическому развитию вошли:

Игорь Петрашко – Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

– Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Ярослав Жалило – заместитель директора Национального института стратегических исследований;

– заместитель директора Национального института стратегических исследований; Элла Либанова – директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины;

– директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины; Андерс Аслунд – старший научный сотрудник Атлантического совета США;

– старший научный сотрудник Атлантического совета США; Олег Устенко – советник Президента Украины;

– советник Президента Украины; Эрик Найман – управляющий партнер Capital Times;

– управляющий партнер Capital Times; Виллем Буитер – профессор Колумбийского университета;

– профессор Колумбийского университета; Евгений Пенцак – преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.

Шмыгаль добавил, что совместными усилиями в структуре будут работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины.

Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировали 2 тысячи 513 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умерли 73 человека, впрочем выздороветь удалось 79 больным.

заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умерли 73 человека, впрочем выздороветь удалось 79 больным. В Украине до 24 апреля проходит общенациональная карантин. Однако при необходимости его могут продлить до начала мая. Кроме того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации.



Ограничения в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала