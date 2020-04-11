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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Совет по вопросам экономического развития в Украине: чем будет заниматься и кто вошел в состав

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      Шмыгаль назвал состав Совета по вопросам экономического развития / kmu.gov.ua

      Правительства 8 апреля создало Совет по экономическому развитию. Он работает над разработкой мер по преодолению эпидемии коронавируса в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал состав консультативного органа.

      Основная задача Совета – разработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине. Об этом в телеграмме сообщил Денис Шмыгаль.

      Обратите внимание В мае Украина должна пойти на работу, – Шмыгаль о стратегии выхода из карантина

      По его словам, 10 апреля Совет по вопросам экономического развития провел первое учредительное заседание. На нем обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина.

      Премьер-министр подчеркнул, что сейчас есть только наработки и видение плана. Однако их ежедневно обновляют в зависимости от того, как растет количество больных коронавирусом. Над планом работают ведущие ученые и экономисты. Совет возглавляет глава правительства.

      В состав Совета по экономическому развитию вошли:

      • Игорь Петрашко – Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
      • Ярослав Жалило – заместитель директора Национального института стратегических исследований;
      • Элла Либанова – директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины;
      • Андерс Аслунд – старший научный сотрудник Атлантического совета США;
      • Олег Устенко – советник Президента Украины;
      • Эрик Найман – управляющий партнер Capital Times;
      • Виллем Буитер – профессор Колумбийского университета;
      • Евгений Пенцак – преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.

      Шмыгаль добавил, что совместными усилиями в структуре будут работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины.

      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировали 2 тысячи 513 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умерли 73 человека, впрочем выздороветь удалось 79 больным.
      • В Украине до 24 апреля проходит общенациональная карантин. Однако при необходимости его могут продлить до начала мая. Кроме того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации.

      карантин коронавірус обмеження україна заборони
      Ограничения в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Игорь Петрашко Карантин в Украине 2020 Новости Украины Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Новости политики
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