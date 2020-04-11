Совет по вопросам экономического развития в Украине: чем будет заниматься и кто вошел в состав
Правительства 8 апреля создало Совет по экономическому развитию. Он работает над разработкой мер по преодолению эпидемии коронавируса в Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал состав консультативного органа.
Основная задача Совета – разработать комплекс мер по преодолению последствий распространения COVID-19 в Украине. Об этом в телеграмме сообщил Денис Шмыгаль.
Обратите внимание В мае Украина должна пойти на работу, – Шмыгаль о стратегии выхода из карантина
По его словам, 10 апреля Совет по вопросам экономического развития провел первое учредительное заседание. На нем обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина.
Премьер-министр подчеркнул, что сейчас есть только наработки и видение плана. Однако их ежедневно обновляют в зависимости от того, как растет количество больных коронавирусом. Над планом работают ведущие ученые и экономисты. Совет возглавляет глава правительства.
В состав Совета по экономическому развитию вошли:
- Игорь Петрашко – Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Ярослав Жалило – заместитель директора Национального института стратегических исследований;
- Элла Либанова – директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины;
- Андерс Аслунд – старший научный сотрудник Атлантического совета США;
- Олег Устенко – советник Президента Украины;
- Эрик Найман – управляющий партнер Capital Times;
- Виллем Буитер – профессор Колумбийского университета;
- Евгений Пенцак – преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы.
Шмыгаль добавил, что совместными усилиями в структуре будут работать не только над первоочередными антикризисными шагами, но и над долгосрочной стратегией развития Украины.
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировали 2 тысячи 513 случаев заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умерли 73 человека, впрочем выздороветь удалось 79 больным.
- В Украине до 24 апреля проходит общенациональная карантин. Однако при необходимости его могут продлить до начала мая. Кроме того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации.
Ограничения в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Техника войны: Мощный "Козак-2М1" принят на вооружение. Новая партия БМП-1 для ВСУсегодня , 15:21
-
Разгон Майдана в 2013 году: ГБР завершило расследование в отношении двух эск-правоохранителейсегодня , 11:25
-
Наденьте лучшую одежду, приобщитесь духовно к литургии: УГКЦ о праздновании Пасхисегодня , 15:29
-
Во Львове умер Андрей Дуда – капеллан, волонтер, священник древнейшей львовской церквисегодня , 15:00
-
Что грозит нефтегазовой промышленности в 2020 годусегодня , 10:39
-
В Украине увеличилось количество попыток рейдерства, – Малюськасегодня , 12:24