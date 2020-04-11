Рада з питань економічного розвитку в Україні: чим займатиметься і хто увійшов до її складу
Уряд 8 квітня створив Раду з економічного розвитку. Вона працює над розробкою заходів для подолання епідемії коронавірусу в Україні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав склад консультативного органу.
Основне завдання Ради – напрацювати комплекс заходів для подолання наслідків поширення COVID-19 в Україні. Про це у телеграмі повідомив Денис Шмигаль.
Зверніть увагу У травні Україна має піти на роботу, – Шмигаль про стратегію виходу з карантину
За його словами, 10 квітня Рада з питань економічного розвитку провела перше установче засідання. На ньому обговорили стратегії та ідеї виходу країни з карантину.
Прем’єр-міністр наголосив, що наразі є лише напрацювання й бачення плану. Однак їх щодня оновлюють залежно від того, як зростає кількість хворих на коронавірус. Над планом працюють провідні науковці та економісти. Раду очолює очільник уряду.
До складу Ради з економічного розвитку ввійшли:
- Ігор Петрашко – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
- Ярослав Жаліло – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
- Елла Лібанова – директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України;
- Андерс Аслунд – старший науковий співробітник Атлантичної ради США;
- Олег Устенко – радник Президента України;
- Ерік Найман – керуючий партнер Capital Times;
- Віллем Буітер – професор Колумбійського університету;
- Євген Пенцак – викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи.
Шмигаль додав, що спільними зусиллями у структурі працюватимуть не тільки над першочерговими антикризовими кроками, але й над довгостроковою стратегією розвитку України.
Коронавірус в Україні: головне
- Станом на 11 квітня в Україні зафіксували 2 тисячі 513 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 73 людини, втім одужати вдалося 79 хворим.
- В Україні до 24 квітня триває загальнонаціональний карантин. Однак за потреби його можуть продовжити до початку травня. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.
Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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