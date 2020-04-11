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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Рада з питань економічного розвитку в Україні: чим займатиметься і хто увійшов до її складу

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      Шмигаль назвав склад Ради з питань економічного розвитку / kmu.gov.ua

      Уряд 8 квітня створив Раду з економічного розвитку. Вона працює над розробкою заходів для подолання епідемії коронавірусу в Україні. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав склад консультативного органу.

      Основне завдання Ради – напрацювати комплекс заходів для подолання наслідків поширення COVID-19 в Україні. Про це у телеграмі повідомив Денис Шмигаль.

      Зверніть увагу У травні Україна має піти на роботу, – Шмигаль про стратегію виходу з карантину

      За його словами, 10 квітня Рада з питань економічного розвитку провела перше установче засідання. На ньому обговорили стратегії та ідеї виходу країни з карантину.

      Прем’єр-міністр наголосив, що наразі є лише напрацювання й бачення плану. Однак їх щодня оновлюють залежно від того, як зростає кількість хворих на коронавірус. Над планом працюють провідні науковці та економісти. Раду очолює очільник уряду.

      До складу Ради з економічного розвитку ввійшли:

      • Ігор Петрашко – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
      • Ярослав Жаліло – заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
      • Елла Лібанова – директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України;
      • Андерс Аслунд – старший науковий співробітник Атлантичної ради США;
      • Олег Устенко – радник Президента України;
      • Ерік Найман – керуючий партнер Capital Times;
      • Віллем Буітер – професор Колумбійського університету;
      • Євген Пенцак – викладач економіки та фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи.

      Шмигаль додав, що спільними зусиллями у структурі працюватимуть не тільки над першочерговими антикризовими кроками, але й над довгостроковою стратегією розвитку України.

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на 11 квітня в Україні зафіксували 2 тисячі 513 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, від недуги померли 73 людини, втім одужати вдалося 79 хворим.
      • В Україні до 24 квітня триває загальнонаціональний карантин. Однак за потреби його можуть продовжити до початку травня. Крім того, уряд запровадив режим надзвичайної ситуації.

      карантин коронавірус обмеження україна заборони
      Обмеження в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Ігор Петрашко Карантин в Україні 2020 Новини України Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Новини політики
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