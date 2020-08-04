Советник действующего главы Офиса Президента Андрея Ермака – политтехнолог Михаил Подоляк – признался, что готовит депутатов из "Слуги народа" к эфирам на телевидении. В частности, он помогает им с тезисами.

Об этом сам Михаил Подоляк признался в интервью "Радио Свобода". В частности, он отметил, что подготовка "слуг" входит в функции, которые он должен выполнять.

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Эта функция называется "модерация". Это значит самому получить все отовсюду, всю информацию – отрицательную, положительную – потом эту информацию продумать, разработать тезисы – "темники" их любят называть. Нет, на самом деле это тезисы, которые в краткой форме излагают,

– подчеркнул он.

Так, Подоляк признался, что пишет 3 – 4 тезиса "слугам" и отправляет их смс-сообщением. Кроме того, он проводит с парламентариями встречи, поскольку является сторонником психологической работы.

"Хочу, чтобы человек пришел и я хочу с ним разговаривать на определенную тему. На тему, которая мне нужна в эфире или в информационном повестке дня. Она приходит и говорит – и я вижу, в чем у него проблема, что он понимает, чего он не понимает. И тогда я пытаюсь ей подсказать", – уточнил политтехнолог.

На вопрос, кого он готовит, Подоляк ответил, что всех. Вместе с тем он отказался называть конкретных людей, которых консультирует, но намекнул, что на "новый сезон" планирует сформировать "пулы депутатов, которые должны ходить на те или иные каналы", чтобы журналисты получали тех спикеров, которые подходят для их аудитории.

Если ты видишь, что человек не потянет обсуждения об энергетике, о конфликте двух олигархов с государством – как ты его пошлешь? Чтобы что? Чтобы он о собаках сказал: продавайте собак и платите за электроэнергию или за что там платить надо?

– добавил он.

Подоляк также уточнил, что не работает с кандидатами на местных выборах. В кампанию он якобы не вмешивается.

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