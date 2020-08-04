Радник чинного глави Офісу Президента Андрія Єрмака – політтехнолог Михайло Подоляк – зізнався, що готує депутатів зі "Слуги народу" до ефірів на телебаченні. Зокрема, він допомагає їм із тезами.

Про це сам Михайло Подоляк зізнався в інтерв’ю "Радіо Свобода". Зокрема, він наголосив, що підготовка "слуг" входить у функції, які він має виконувати.

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Ця функція називається "модерація". Це значить самому отримати все звідусіль, усю інформацію – негативну, позитивну – потім цю інформацію продумати, напрацювати тези – "темники" їх люблять називати. Ні, насправді це тези, які в короткій формі викладають,

– наголосив він.

Так, Подоляк зізнався, що пише 3 – 4 тези "слугам" і кидає їх смс-повідомленням. Окрім того, він проводить з парламентарями зустрічі, оскільки є прихильником психологічної роботи.

"Хочу, щоб людина прийшла і я хочу з нею розмовляти на певну тему. На тему, яка мені потрібна в ефірі або в інформаційному порядку денному. Вона приходить і говорить – і я бачу, в чому в неї є проблема, що вона розуміє, чого вона не розуміє. І тоді я намагаюся їй підказати", – уточнив політтехнолог.

На запитання, кого він готує, Подоляк відповів, що усіх. Водночас, він відмовився називати конкретних людей, яких консультує, але натякнув, що на "новий сезон" планує сформувати "пули депутатів, які повинні ходити на ті чи інші канали", щоб журналісти отримували тих спікерів, які підходять для їхньої аудиторії.

Якщо ти бачиш, що людина не потягне обговорення про енергетику, про конфлікт двох олігархів із державою – як ти її пошлеш? Щоб що? Щоб вона про собак сказала: продавайте собак і платіть за електроенергію або за що там платити треба?

– додав він.

Подоляк також уточнив, що не працює з кандидатами на місцевих виборах. У кампанію він начебто не втручається.

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