Львин – российский советник из Всемирного банка. Он нашел в себе смелость выступить против политики (если его безумное поведение так можно назвать) Владимира Путина.
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Россиянин уволился из Всемирного банка в протест из-за войны в Украине
Борис Львин, советник директора Всемирного банка от России, стал первым российским чиновником, который ушел в отставку в знак протеста из-за нападения России на Украину. Первый пошел, нашел смелость – жаль только, что думал неделю.
Учитывая текущие события, я больше не могу ассоциировать себя с моим правительством и вынужден уйти в отставку с должности,
– заявил он.
К слову, он проработал во Всемирном банке более 24 лет. Американским журналистам чиновник сказал, что такой его шаг (увольнение) – "достаточно малая жертва" по сравнению с тем, что сейчас переживает народ Украины.
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