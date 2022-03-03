Львин – российский советник из Всемирного банка. Он нашел в себе смелость выступить против политики (если его безумное поведение так можно назвать) Владимира Путина.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Россиянин уволился из Всемирного банка в протест из-за войны в Украине

Борис Львин, советник директора Всемирного банка от России, стал первым российским чиновником, который ушел в отставку в знак протеста из-за нападения России на Украину. Первый пошел, нашел смелость – жаль только, что думал неделю.

Учитывая текущие события, я больше не могу ассоциировать себя с моим правительством и вынужден уйти в отставку с должности,

– заявил он.

К слову, он проработал во Всемирном банке более 24 лет. Американским журналистам чиновник сказал, что такой его шаг (увольнение) – "достаточно малая жертва" по сравнению с тем, что сейчас переживает народ Украины.

К слову, голоса от российской элиты против нападения войск Путина на Украину уже звучали. К примеру, 27 февраля на конференции ООН по климату представитель России профессор Олег Анисимов сказал, что ему стыдно за свою страну.



А ведь стыдно должно быть каждому россиянину.