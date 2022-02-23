"Совет национальной безопасности и обороны Украины по инициативе Президента вводит режим чрезвычайного положения в стране… Общество наэлектризовано и поэтому могут быть разночтения. Здесь следует объяснить разницу между военным и чрезвычайным. Она очень существенная. Речь не идет о тотальной трудовой повинности или всеобщей мобилизации. Никаких продуктовых карт или изъятия имущества", – отметил Беззубенко.

Что такое чрезвычайное положение Это временный правовой режим, предусматривающий ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту. После этого за решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней. Однако при необходимости его могут продлить.

На своей странице в фейсбуке Николай Беззубенко отметил, что в сложившейся ситуации правовой режим чрезвычайного положения, введенный в стране Указом Президента является в первую очередь инструментом аккумуляции организационных ресурсов государства.

Это скорее приведение государственных служб в определенный тонус. Решения о тех или иных мерах будут приниматься исключительно на местах и ​​не будут ограничивать основные права и свободы граждан. Государство готовится дать отпор врагу и потому аккумулирует в первую очередь организационные ресурсы,

– подытожил он.

Как известно, на заседании правительства 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что внедрение чрезвычайного положения не будет влиять на жизнь украинцев и работу бизнеса.

В чем разница между военным и чрезвычайным положением? / Инфографики из фейсбука Николая Беззубенко