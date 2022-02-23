"Рада національної безпеки і оборони України за ініціативою Президента вводить режим надзвичайного стану в країні… Суспільство наелектризоване і тому можуть бути різночитання. Тут варто пояснити різницю між воєнним та надзвичайним. Вона дуже суттєва. Мова не йде про тотальну трудову повинність чи загальну мобілізацію. Жодних продуктових карток чи вилучення майна", – зазначив Беззубенко.

Що таке надзвичайний стан Це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента. Після цього за відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану – від 30 до 60 днів. Однак за потреби його можуть продовжити.

На своїй сторінці у фейсбуці Микола Беззубенко зауважив, що в ситуації, яка склалася, правовий режим надзвичайного стану, введений в країні Указом Президента є в першу чергу інструментом акумуляції організаційних ресурсів держави.

Це скоріше приведення державних служб до певного тонусу. Рішення про ті чи інші заходи прийматимуться виключно на місцях і не обмежуватимуть основні права і свободи громадян. Держава готується дати відсіч ворогу і тому акумулює в першу чергу організаційні ресурси,

– підсумував він.

Як відомо, на засіданні Уряду 23 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що впровадження надзвичайного стану не впливатиме на життя українців і роботу бізнесу.

У чому різниця між воєнним та надзвичайним станом? / Інфографіки з фейсбуку Миколи Беззубенка