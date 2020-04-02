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      Советник Авакова объяснил, почему полиция не может проконтролировать все нарушения карантина

      - Читати новину українською
      Зорян Шкиряк / rodina.news

      В Украине ввели жесткие карантинные ограничения. Несмотря на это, часть украинцев до сих пор ходят в людных местах, а родители с детьми продолжают гулять на детских площадках. Вместе с тем правоохранители не могут следить за всеми нарушениями, ведь они ограничены в своих действиях.

      Об этом рассказал советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале, а также добавил, что для того, чтобы ситуация была лучше, стоит ли менять закон о Национальнуй полиции.

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      "У нас до сих пор правоохранители остаются самыми незащищенными. Речь идет о производстве законодательных инициатив, которые бы давали возможность украинским полицейским более эффективно реагировать на ситуации. Вы же понимаете, что полицейские не могут выходить за рамки закона", – пояснил Шкиряк.

      Советник Авакова отметил, что неоднократно были ситуации, когда полицейские вынуждены были действовать жестко и даже люди в этом их поддерживали. Однако позже генеральная прокуратура или ГБР возбуждали против правоохранителей соответствующие уголовные дела. По словам Шкиряка, чтобы такое не повторялось нужно применить комплексные меры.

      Изменения в законодательство, в том числе и к закону о Национальной полиции, на котором неоднократно МВД настаивало еще во времена предыдущей власти. Речь идет и о уголовно-процессуальном кодексе, который давно надо менять,
      – сказал Шкиряк.

      "Это достаточно серьезная и важная дискуссия. Сегодня есть вещи, когда правоохранители просто ограничены в своих действиях", – добавил он.

      Также советник Авакова заверил, что правоохранители работают круглосуточно и достаточно эффективно. В том числе и применяют различные меры безопасности, чтобы  COVID-19 не заболели полицейские, как это случилось в Нью-Йорке. Там смертельным недугом заболели тысячи полицейских.

      Я надеюсь, что те меры, которые предпринимает украинская власть, позволят нам сдержать эту проклятую напасть и не дать ей разрастись до таких масштабов, как в других странах,
      – подытожил Шкиряк.

      Он подчеркнул, что любые карантинные мероприятия является инициативой Минздрава и главного санитарного врача, а правоохранительные органы строго придерживаются всех нормативов и только контролируют выполнение решений.

      Справка. Зорян Шкиряк сейчас находится на самоизоляции, ведь он контактировал с больным COVID-19 начальником полиции Киева Андреем Крищенком. Шкиряк в эфире 24 канала рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо, симптомов болезни у него нет.

      штраф
      Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Штрафы Министерство внутренних дел Арсен Аваков Полиция
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